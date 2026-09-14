Бегуны из более чем 60 стран приедут в Алматы на международный марафон

В Алматы 27 сентября пройдет юбилейный Almaty Marathon. На дистанции выйдут 16 тыс. участников из более чем 60 стран. Организатором выступает корпоративный фонд «Смелость быть первым» при поддержке акимата Алматы, сообщают в управлении спорта города.

Самые дальние участники приедут из Буэнос-Айреса, Сан-Паулу, Окленда, Сиднея, Кейптауна, Ванкувера и Торонто. По текущим данным, больше всего зарубежных бегунов ожидается из России, Кыргызстана, Узбекистана и Китая. Также зарегистрированы участники из Южной Кореи, США, Великобритании, Беларуси, Германии, Украины и других стран.

Одним из известных иностранных участников станет японский марафонец Юки Каваучи - победитель Бостонского марафона 2018 года. Он впервые посетит Казахстан и Центральную Азию и пробежит дистанцию 42,2 км.

К юбилейному марафону полностью обновили маршруты всех дистанций. Трасса на 42,2 км впервые пройдет в один круг. Участники пробегут по проспекту Абая до улицы Момышулы и обратно, затем по проспекту Достык, улицам Богенбай батыра, Кабанбай батыра, Шевченко, Курмангазы, Наурызбай батыра и Сатпаева. Старт состоится на площади Абая, финиш - на площади Республики.

В 2025 году в Almaty Marathon приняли участие 1 363 иностранных бегуна из 60 стран. По итогам опроса 79,3% из них сообщили, что хотели бы вновь приехать в Алматы.

Almaty Marathon входит в международный календарь Ассоциации международных марафонов и пробегов AIMS, а также в альянс марафонов тюркских народов TAN.

Регистрация на дистанции 42,2 и 21,1 км Almaty Marathon 2026 продолжается на официальном сайте марафона.