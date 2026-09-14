В Алматы временно ограничат движение на участке проспекта Абая

В связи с проведением среднего ремонта участка проспекта Абая, вводятся временные ограничения движения.

Так, с 06:00 13 сентября до 06:00 14 сентября движение автотранспорта будет перекрыто на участке от улицы Саина до улицы Б.Момышулы.

Сроки проведения работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий и технологических процессов. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут.

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».