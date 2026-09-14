В Медеуском районе Алматы временно перекрыт участок улицы Олимпийской

В Медеуском районе Алматы до 18 сентября временно ограничено движение на участке ул. Олимпийской. Меры связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на кабельной линии электропередачи 220 кВ.

Работы проходят в районе дома №4А по ул. Олимпийской. На время их проведения перекрыт участок от ул. Тышканбаева до ул. Байконурской.

Необходимость ремонта связана с повреждением кабельного участка ЛЭП-220 кВ №2363. В результате энергосистема сейчас работает по вынужденной разомкнутой схеме, что снижает надежность электроснабжения Алматы и Алматинской агломерации.

Для восстановления штатной схемы специалистам АО «Алатау Жарық Компаниясы» необходимо провести аварийные работы непосредственно под проезжей частью.

Работы ведутся круглосуточно с соблюдением требований безопасности. После их завершения планируется восстановить нарушенное благоустройство.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты с учетом временного ограничения движения.