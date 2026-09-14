В Алматы в ночное время ограничат движение на участках улицы Толе би

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участках улицы Толе би.

Так, в ночное время с 23:00 до 08:00 12 и 13 сентября движение будет закрыто на участке от ул.Масанчи до ул.Байтурсынова и от ул.Наурызбай батыра до ул.Желтоксан.

Сроки проведения работ могут быть скорректированы с учетом особенностей технологического процесса. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут.

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».