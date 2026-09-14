Акимом Жетысуского района Алматы назначен Курасбек Садибеков

Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией Президента и маслихатом города акимом Жетысуского района назначен Курасбек Садибеков.

Курасбек Садибеков родился 28 декабря 1989 года в городе Астане.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «политология». В 2017 году окончил Университет Манчестера (Великобритания) по специальности «международное развитие: политика, управление и стратегия развития».

Трудовую деятельность начал в 2011 году с должности главного специалиста аппарата акима Абайского района города Шымкента.

С 2013 по 2017 год занимал различные должности в Комитете по делам молодежи Министерства образования и науки РК.

С 2014 по 2017 год работал главным экспертом в Департаменте стратегического планирования и развития Министерства образования и науки РК.

С 2017 по 2019 год работал помощником депутата Сената Парламента РК.

С 2019 по 2022 год проходил дипломатическую службу в качестве третьего секретаря Посольства Республики Казахстан в Республике Узбекистан в городе Ташкенте.

С октября 2022 года по январь 2025 года работал заместителем руководителя аппарата акима Туркестанской области.

С января по май 2025 года работал инспектором отдела государственного контроля Администрации Президента Республики Казахстан.

С мая 2025 года до назначения акимом Жетысуского района занимал должность заместителя руководителя аппарата акима города Алматы.