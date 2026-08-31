«Таза Қазақстан»: в Алматы запустили экологический проект GREEN UP

В Алматы в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» стартовал экологический проект GREEN UP. Презентация инициативы состоялась 31 августа в городской школе №224. Проект реализуется при участии ECO Network, при поддержке управления экологии и окружающей среды города и Eco Almaty.

GREEN UP направлен на формирование у школьников и их семей экологических привычек - раздельного сбора отходов, ответственного потребления и бережного отношения к природным ресурсам.

Первый пилотный запуск проходит в Бостандыкском районе. В программе Green APP Almaty планируется объединить детские сады, школы и колледжи района. Основой инициативы стали Эко-Хабы на ул. Маркова, 44 и в Satbayev University, а также цифровая платформа econetwork.me.

Участники смогут собирать вторсырье дома и сдавать его в Эко-Хабы. При этом результаты будут фиксироваться в мобильном приложении и учитываться в общем рейтинге образовательных учреждений. Баллы можно будет получать также за участие в экологических акциях и волонтерских мероприятиях.

Директор школы №224 Райза Ахметова отметила важность формирования экологических привычек с раннего возраста.

«Наша цель - сформировать у учеников экологическую культуру и сделать ответственное отношение к окружающей среде повседневной привычкой. Важно, чтобы ребенок не только знал о необходимости беречь природу, но и понимал, что своими действиями может внести конкретный вклад в ее сохранение»,— сказала Райза Ахметова.

Во время презентации школьникам показали, как правильно сортировать отходы и какие материалы принимаются на переработку. Учащиеся также принесли макулатуру и пластиковые отходы и сдали их в переработку.

Автор проекта Евгений Мухамеджанов подчеркнул, что эффективнее всего экологические привычки формируются через практику и участие всей семьи.

«Экологическая культура начинается с простых действий, которые человек выполняет каждый день. Если ребенок сортирует отходы дома и приносит их на переработку, постепенно в этот процесс вовлекается вся семья. Наша задача — сделать экологичное поведение понятным, доступным и интересным», - прокомментировал Евгений Мухамеджанов.

В дальнейшем участники смогут создавать экологические клубы, предлагать собственные инициативы и участвовать в городских природоохранных акциях. Для школьников, учащихся колледжей, родителей и сотрудников образовательных учреждений также предусмотрены волонтерские программы.

Проект предусматривает систему мотивации: участники и образовательные учреждения смогут получать призы за активность и сбор определенных видов вторсырья. В перспективе модель планируется масштабировать на другие районы Алматы.

GREEN UP объединяет экологическое просвещение, цифровые инструменты и практические действия, чтобы сделать ответственное отношение к отходам частью повседневной жизни.