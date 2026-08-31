В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок улицы Утеген батыра

В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Утеген батыра, вводятся временные ограничения движения.

Так, с 22:00 31 августа до 07:00 1 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Толе би до проспекта Райымбека. Просим заранее планировать свой маршрут.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий либо производственной необходимости.

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».