В акимате Алматы рассказали о внедрении зоны низких выбросов LEZ

В Алматы продолжается работа по снижению загрязнения атмосферного воздуха. Одним из основных направлений становится контроль выбросов автотранспорта и внедрение зоны низких выбросов LEZ. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды Алматы Аршат Бахтыгереев.

По его словам, на качество воздуха в Алматы влияет целый комплекс факторов: автотранспорт, частный сектор, объекты энергетики, предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе бани, СТО и шашлычные, использующие твердое и жидкое топливо, а также промышленные объекты.

30 декабря 2025 года маслихат города утвердил правила охраны атмосферного воздуха. Документ охватывает основные источники загрязнения и устанавливает требования по сокращению выбросов, в том числе со стороны автотранспорта.

С начала текущего года мобильными экологическими лабораториями проверено свыше 2,5 тыс. автомобилей. Превышение установленных нормативов выявлено более чем у 714 транспортных средств. Дополнительно на 19 стационарных экологических постах проведено более 116 тыс. измерений, зафиксировано свыше 13 тыс. случаев превышения установленных показателей.

Отдельно Аршат Бахтыгереев остановился на внедрении зоны низких выбросов LEZ. Пилотный проект был запущен 28 апреля 2026 года. Он действует на территории в границах ул. Богенбай батыра, пр. Абая, ул. Желтоксан и пр. Достык.

До конца 2026 года LEZ работает в тестовом режиме. На данном этапе плата за въезд, штрафы и ограничения движения для водителей не предусмотрены.

Сейчас отрабатываются технические решения, обмен данными и взаимодействие участников системы. В пилотной зоне установлено 134 дорожных знака, дорожная разметка нанесена на 15 улицах.

«Ключевой принцип LEZ — фактический уровень выбросов автомобиля. Поэтому важной частью механизма становится техническое обследование транспорта с замером токсичности выхлопных газов для бензиновых и газовых автомобилей и дымности — для дизельных», - отметил Аршат Бахтыгереев.

По словам Аршата Бахтыгерева, LEZ должна стать одним из инструментов снижения транспортных выбросов. Вместе с этим в городе продолжатся проверки автотранспорта, работа с автобусными парками, контроль других источников загрязнения и реализация требований правил охраны атмосферного воздуха.