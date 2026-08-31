В Алматы разъяснили порядок технического обследования автомобилей с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в Алматы вводится техническое обследование автотранспорта на соответствие экологическим нормативам. О том, как будет работать новый механизм, в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказал координатор проекта LEZ Дулат Маратов.

Требование распространяется на автомобили, работающие на бензине, газе и дизельном топливе. Прохождение технического обследования станет обязательным условием при очередном плановом техническом осмотре автомобиля.

При этом Дулат Маратов подчеркнул, что технический осмотр и техническое обследование — две разные процедуры.

«Обязательный технический осмотр направлен на проверку общего состояния автомобиля. Техническое обследование предназначено исключительно для измерения уровня выбросов в соответствии со стандартом СТ РК 1433-2023. У бензиновых и газовых автомобилей проверяется токсичность выхлопных газов, у дизельных — дымность», — пояснил он.

Таким образом, техническое обследование не заменяет техосмотр и не является его составной частью. Однако после вступления нового требования в силу без экологической проверки пройти очередной плановый техосмотр будет невозможно.

Досрочно проходить техническое обследование автовладельцам не требуется. Новый порядок будет распространяться только на автомобили, у которых срок очередного техосмотра наступает после 1 сентября 2026 года.

Если автомобиль прошел техосмотр до 1 сентября, выданный документ будет действовать до окончания установленного срока. Повторно проходить техосмотр или заранее проходить техническое обследование не нужно.

Обычный технический осмотр, как и прежде, можно пройти в любом действующем центре технического осмотра. Техническое обследование на уровень выбросов будет проводиться только на аккредитованных станциях, оснащенных сертифицированным оборудованием и подключенных к единой системе.

При этом на аккредитованной станции автовладелец сможет по своему выбору пройти обе процедуры в одном месте.

Перечень станций, допущенных к проведению технического обследования, будет доступен на сайте almaty-parking.kz.

По словам Дулата Маратова, новый механизм позволит получать объективные данные об экологическом состоянии автопарка Алматы и станет одним из элементов работы зоны низких выбросов LEZ.