Эксперт объяснил, почему в Алматы делают ставку на фактические выбросы автомобилей

Техническое обследование автомобилей в Алматы будет учитывать не возраст машины или ее экологический класс, а фактический уровень выбросов. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказал эксперт по законотворчеству, руководитель рабочей группы по разработке правил охраны атмосферного воздуха Алматы Ерлан Бузурбаев.

По его словам, согласно сводному тому предельно допустимых выбросов, автотранспорт формирует порядка 60% общей массы выбросов загрязняющих веществ в городе. При этом основной акцент делается не на запрете старых автомобилей, а на выявлении машин, которые фактически превышают установленные экологические нормативы.

«Два автомобиля одного года выпуска и одного экологического класса могут иметь совершенно разные показатели выхлопа. Поэтому система должна оценивать фактическое состояние конкретного автомобиля», — отметил Ерлан Бузурбаев.

Он также подчеркнул, что возраст автомобиля сам по себе не станет основанием для ограничения его эксплуатации. Исправный автомобиль сможет пройти обследование независимо от года выпуска.

Измерения будут проводиться по стандарту СТ РК 1433-2023 с проверкой соответствующих параметров выхлопных газов, включая СО, СН и дымность.

По словам эксперта, техническое обследование станет одним из элементов комплексной работы по снижению загрязнения воздуха наряду с мерами в отношении теплоэнергетики, промышленности, частного сектора и качества топлива.