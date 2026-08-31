Эксперт рассказала, какой эффект дает внедрение зон низких выбросов в других странах

Международный опыт показывает, что зоны с низким уровнем выбросов могут влиять не только на качество воздуха, но и на транспортное поведение жителей. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказала руководитель Almaty Air Initiative Жулдыз Саулебекова.

По ее словам, за последние 20 лет количество автомобилей в Алматы выросло почти в три раза, а население только за последние 10 лет - примерно на 600 тыс. человек. Это существенно увеличило нагрузку на транспортную инфраструктуру.

«Особенность транспорта в том, что это сотни тысяч небольших источников выбросов, которые находятся непосредственно на уровне нашего дыхания — вдоль дорог, рядом с домами и школами», — отметила Жулдыз Саулебекова.

Она подчеркнула, что сегодня зоны низких выбросов действуют более чем в 300 европейских городах, схожие подходы применяются и в Китае.

По словам эксперта, международная практика показывает несколько основных эффектов LEZ. В Мадриде после запуска Madrid Central концентрация NO₂ в центре снизилась примерно на 30% уже в первый год. В Лондоне после введения и расширения ULEZ придорожный уровень NO₂ оказался примерно на 40% ниже, чем мог бы быть без этой меры, а PM2.5 снизился примерно на 30%.

Отдельно Жулдыз Саулебекова остановилась на изменении транспортного поведения. В Милане после сочетания экологической зоны с платным въездом автомобильный трафик в центре сократился примерно на 30%. В Брэдфорде с 2022 по 2024 год 87% такси перешли на новые экологические стандарты, были модернизированы 370 автобусов и закуплены 33 электробуса.

Еще один пример — София. До введения LEZ по территории будущей зоны ежедневно передвигалось около 20 тыс. автомобилей низкого экологического класса. За два года их количество сократилось примерно на 90%.

«Международный опыт показывает, что поведение людей начинает меняться еще до полноценного запуска ограничений, если будущие правила понятны заранее. При этом ограничения должны обязательно сопровождаться развитием общественного транспорта и другими доступными альтернативами», — сказала она.

Эксперт выделила четыре условия для эффективной работы LEZ в Алматы: поэтапное введение требований, развитие общественного транспорта, экономические стимулы для обновления автопарка и понятная коммуникация с жителями.

В качестве примера экономической поддержки она привела опыт Китая, где ограничения сопровождались программами утилизации, компенсациями и льготами. В Софии аналогичный подход применялся в сфере отопления — около 20 тыс. отопительных устройств бесплатно заменили в 11 тыс. домохозяйств.

По словам Жулдыз Саулебековой, важна и информационная работа. Совместно с Eco Almaty организация уже запустила кампанию по LEZ, в том числе серию роликов «Невидимые аварии», посвященную влиянию загрязнения воздуха на здоровье.

«Успешная LEZ — это не просто ограничения. Это поэтапность, развитый общественный транспорт, экономическая поддержка и понятные правила для людей», — резюмировала она.