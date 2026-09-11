В Алматы совершенствуют специализированную медицинскую помощь на базе центров компетенций. Их работу обсудили на совещании с участием руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Марата Пашимова и руководителей медицинских организаций города.

При ГКБ №1 действует Центр компетенций по пульмонологии и аллергологии. Он координирует профильную службу, обеспечивает экспертное сопровождение, маршрутизацию пациентов и обучение специалистов. За март–август 2026 года здесь провели 1 156 консультаций по пульмонологии и зарегистрировали 3 473 обращения по аллергологии и иммунологии.

При ГБСНП работают центры компетенций по урологии, нефрологии, а также диагностике и лечению аутоиммунных и орфанных заболеваний нервной системы. За восемь месяцев 2026 года урологический центр провел 125 экспертных консультаций и 202 операции. В неврологическом центре проконсультировали 112 пациентов, еще 124 получили помощь в круглосуточном стационаре. В нефрологическом центре провели 69 экспертных консультаций, гемодиализ получили 87 пациентов.

Центры компетенций помогают определить дальнейшую тактику лечения, обеспечивают экспертную оценку и маршрутизацию пациентов.

По итогам совещания определены задачи по дальнейшему повышению доступности специализированной медицинской помощи.