В Алматы до конца года планируют открыть станцию метро «Калкаман»

В Алматы нарастят темпы строительства метро и городских дорог

В Алматы продолжат развитие метро, дорог и общественного транспорта

При уточнении бюджета Алматы отдельный блок предусмотрен на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом на заседании маслихата сообщил руководитель управления экономики и финансов Алматы Бауыржан Кудайбергенов.

До конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию станцию метро «Калкаман». В этом году также началось строительство участка от станции «Калкаман» до станции «Барлык».

Для дальнейшего расширения сети метро будет разработана проектно-сметная документация второй линии от станции «Жибек жолы» до аэропорта.

В дорожной сфере продолжится строительство пр. Рыскулова до границы города, продление ул. Муканова от ул. Гоголя до пр. Райымбека и пр. Райымбека до Восточной объездной автомобильной дороги.

До конца года планируется завершить строительство дорог в микрорайонах Акжар и Теректы. Также продолжится строительство дорог и инженерных коммуникаций в полицентре «Западные ворота».

Дополнительные средства предусмотрены и на субсидирование общественного транспорта - автобусных перевозок и метрополитена.

По словам Бауыржана Кудайбергенова, текущее уточнение бюджета в первую очередь направлено на решение актуальных вопросов города и завершение уже начатых проектов.