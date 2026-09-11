В Алматы до конца года планируют открыть станцию метро «Калкаман»
В Алматы нарастят темпы строительства метро и городских дорог
В Алматы продолжат развитие метро, дорог и общественного транспорта
При уточнении бюджета Алматы отдельный блок предусмотрен на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом на заседании маслихата сообщил руководитель управления экономики и финансов Алматы Бауыржан Кудайбергенов.
До конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию станцию метро «Калкаман». В этом году также началось строительство участка от станции «Калкаман» до станции «Барлык».
Для дальнейшего расширения сети метро будет разработана проектно-сметная документация второй линии от станции «Жибек жолы» до аэропорта.
В дорожной сфере продолжится строительство пр. Рыскулова до границы города, продление ул. Муканова от ул. Гоголя до пр. Райымбека и пр. Райымбека до Восточной объездной автомобильной дороги.
До конца года планируется завершить строительство дорог в микрорайонах Акжар и Теректы. Также продолжится строительство дорог и инженерных коммуникаций в полицентре «Западные ворота».
Дополнительные средства предусмотрены и на субсидирование общественного транспорта - автобусных перевозок и метрополитена.
По словам Бауыржана Кудайбергенова, текущее уточнение бюджета в первую очередь направлено на решение актуальных вопросов города и завершение уже начатых проектов.