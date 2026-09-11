В Алматы продолжат строительство школ, медобъектов и спортивной инфраструктуры

В Алматы до конца года откроют новые школы и амбулаторию

При уточнении бюджета Алматы значительная часть средств будет направлена на развитие социальной инфраструктуры. Об этом на заседании маслихата сообщил руководитель управления экономики и финансов Алматы Бауыржан Кудайбергенов.

В Ауэзовском районе продолжится строительство двух школ. Школу на 1 200 мест в 11-м микрорайоне планируется завершить и ввести в эксплуатацию до конца года. Также предусмотрен снос действующего здания школы №158 и строительство на его месте новой школы на 900 мест. Продолжится реконструкция школы №42 в микрорайоне Аксай-2.

В Алатауском районе планируется приобрести здание для открытия школы на 900 мест в микрорайоне Дарабоз в Алатауском районе. В Алмалинском районе в этом году завершат строительство детского сада на 240 мест. Также предусмотрены средства для полноценного функционирования восьми новых школ, введенных в эксплуатацию в этом году в рамках национального проекта «Келешек мектептері». которые, позволят сократить дефицит ученических мест до 11,7 тыс. мест

В сфере здравоохранения будет начата реконструкция аварийного здания учебно-клинического центра на пр. Абая, 69 под городской центр реабилитации детей. В микрорайоне Шугыла продолжится строительство врачебной амбулатории на 200 посещений в смену, которую планируется ввести до конца года.

Кроме того, предусмотрена подготовка 120 резидентов по востребованным медицинским специальностям.

В спортивной сфере продолжится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Турксибском районе.