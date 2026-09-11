В Алматы пройдёт общегородская ярмарка вакансий

15 сентября 2026 года в 15:00 на территории Арбата, на пересечении улиц Жибек Жолы и Панфилова, состоится общегородская ярмарка вакансий, приуроченная ко Дню труда и Дню города Алматы.

Организатором мероприятия выступает Центр трудовой мобильности города Алматы при поддержке акимата города Алматы и Управления занятости и социальных программ города Алматы.

В ярмарке примут участие 100 работодателей, которые представят более 400 вакансий и около 2 500 рабочих мест.

В рамках мероприятия соискатели смогут напрямую встретиться с работодателями, получить информацию об актуальных вакансиях, условиях труда, уровне заработной платы, социальных гарантиях и возможностях профессионального развития. Также участники смогут получить консультации по мерам государственной поддержки в сфере занятости и программам профессионального обучения.

Дата: 15 сентября 2026 года

Регистрация участников: 13:00

Начало: 14:00

Место проведения: г. Алматы, территория Арбата, пересечение улиц Жибек Жолы и Панфилова.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в данном мероприятии.

Контакты для СМИ: Жансая: +7 747 820 2803