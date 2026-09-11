В Алматы открылся третий Эко-Хаб

Новый Эко-Хаб в Алматы объединит молодежь вокруг принципов «Таза Қазақстан»

В Жетысуском районе Алматы открылся новый Эко-Хаб на базе молодежного комьюнити-центра «Жетісу-2». Это третье подобное экологическое пространство в городе.

Эко-Хаб создан в рамках инициативы «Таза Қазақстан» при поддержке управления молодежной политики, управления экологии и охраны окружающей среды и ТОО «Eco Almaty». Здесь будут развивать культуру раздельного сбора и переработки отходов, проводить просветительские мероприятия и поддерживать экологические инициативы молодежи.

«Таза Қазақстан» — это не разовая акция и не только проведение субботников. Мы хотим, чтобы у каждого человека сформировалась ежедневная привычка ответственного отношения к окружающей среде. Новый Эко-Хаб даст молодежи возможность реализовывать экологические инициативы, предлагать новые идеи и конкретными действиями вносить вклад в чистоту нашего города. Чистый город начинается с систематичных действий каждого из нас», — отметил руководитель управления молодежной политики Алматы Азиз Кажденбек.

На территории Эко-Хаба установили 10 специальных контейнеров для раздельного сбора отходов. Жители района и молодежь смогут сдавать пластик, алюминий, бумагу и другие материалы, пригодные для дальнейшей переработки.

Пространство будет работать не только как пункт приема вторсырья. Здесь планируется проводить мастер-классы, встречи, экологические акции и другие мероприятия, а также объединять экоактивистов и волонтеров.

Во время открытия участникам показали работу Эко-Хаба и процесс переработки пластиковых отходов с помощью эко-трака. Также представили выставку бытовых и декоративных изделий из переработанных материалов.

Кроме того, состоялась открытая диалоговая площадка «Таза Қазақстан — не однодневная акция» с участием руководителя проекта ECO Network Евгения Мухамеджанова. Участники обсудили экологическую ответственность, культуру сортировки отходов и участие молодежи в экологических проектах.

На сегодня в Алматы проведено более 98 экологических мероприятий с охватом свыше 18 тыс. человек. В масштабных городских субботниках приняли участие более 3,6 тыс. молодых алматинцев.

Новый Эко-Хаб станет постоянно действующей площадкой для экологических инициатив, просветительских мероприятий и раздельного сбора отходов.