В Алматы 70 научных проектов вышли в третий этап конкурса грантов

В Алматы по поручению Главы государства проводится системная работа по развитию науки, поддержке научных разработок и их внедрению в экономику города. В 2024 году при акимате Алматы был создан Совет по науке и технологиям, объединивший представителей научного сообщества и государственных органов.

Ко Дню науки, с 10 апреля по 10 мая 2026 года, был организован прием заявок на конкурс научных грантов. Всего поступило 229 заявок от научных коллективов и исследователей.

По результатам предварительного отбора 191 проект прошел во второй этап конкурса. По 38 проектам были выявлены признаки дублирования.

Для участников, прошедших предварительный отбор, с 20 июля по 21 августа была проведена пятинедельная программа акселерации. Она была направлена на доработку научных проектов, оценку их практической значимости и коммерческого потенциала, а также подготовку к защите перед конкурсной комиссией.

По итогам акселерационной программы сегодня конкурсная комиссия определила 70 лучших проектов из 191, которые продолжат участие в третьем этапе конкурса.

В состав конкурсной комиссии вошли депутаты Алматинского городского маслихата, члены Совета по науке и технологиям, представители Национальной академии наук Республики Казахстан, научного сообщества и общественности. В ходе рассмотрения оценивались научная новизна, практическая значимость и перспективы внедрения представленных разработок.

По результатам защиты и экспертной оценки лучшие проекты будут определены ко Дню Республики. Победителям будет предоставлено финансирование в рамках научных грантов на реализацию проектов.

Конкурс направлен на поддержку прикладных научных исследований, решение актуальных городских задач и создание условий для внедрения отечественных научных разработок в реальный сектор экономики.