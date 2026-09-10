В Алматы с 1 сентября овощи реализуют по фиксированным ценам

В Алматы реализуется комплекс мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе на овощную продукцию.

В рамках договора о стабилизации, заключенного между АО «СПК «Алматы» и торговой сетью Magnum Cash&Carry, с 1 сентября 2026 года в городе осуществляется реализация овощей по фиксированным ценам.

Механизм будет действовать до 30 апреля 2027 года. За этот период через сеть Magnum Cash&Carry планируется реализовать 9 920 тонн овощной продукции, в том числе 4 960 тонн картофеля, 1 760 тонн моркови, 2 000 тонн лука и 1 200 тонн капусты.

В настоящее время предельная цена за килограмм картофеля составляет 214 тенге, моркови — 208 тенге, лука — 139 тенге, капусты — 118 тенге. Предельные цены пересматриваются каждые две недели.

Приобрести овощную продукцию можно в магазинах сети Magnum на территории Алматы.

Реализация овощей по стабилизированным ценам направлена на обеспечение доступности социально значимых продуктов для жителей города и сдерживание роста цен в период межсезонья.