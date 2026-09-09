В Алматы состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Под председательством заместителя акима города Алматы, председателя комиссии Абзала Нукенова состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В ходе заседания рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением безопасности и защитой прав несовершеннолетних. В частности, обсуждена ситуация в Центре поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах №2, а также вопросы принятия профилактических и мер поддержки в отношении несовершеннолетнего.

Члены комиссии заслушали информацию ответственных государственных органов и организаций, обсудили выявленные проблемные вопросы и необходимые меры реагирования.

По итогам заседания ответственным государственным органам и организациям даны конкретные поручения по устранению выявленных недостатков, обеспечению прав и безопасности детей. Особое внимание поручено уделить усилению профилактической работы, социальной и психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних.