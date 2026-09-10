В Медеуском районе Алматы усиливают работу по снижению выбросов от объектов бизнеса

В Медеуском районе Алматы проводят мониторинг объектов, деятельность которых может влиять на качество атмосферного воздуха. Проверка охватывает бани и сауны, объекты общественного питания, производственные базы и станции технического обслуживания. Об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty».

Основная задача - определить используемые виды топлива и оборудования, оценить потенциальное воздействие на воздух и помочь предпринимателям заранее подготовиться к экологическим требованиям.

На территории района работают 49 бань и саун. Из них 26 используют твердое топливо, 23 - электрическое оборудование. Шесть объектов уже переведены на газовое отопление. До конца года планируется продолжить перевод остальных объектов на более экологичные виды топлива, в том числе природный газ.

Отдельное внимание уделяется объектам общественного питания. Всего в районе насчитывается 152 таких объекта, из них 69 используют твердое топливо преимущественно для приготовления пищи. С предпринимателями проводится разъяснительная работа по переходу на более экологичные технологии. До конца года планируется перевести эти объекты на электрические мангалы.

Также проводится мониторинг производственных баз. Все выявленные объекты этого типа уже переведены на газовое топливо.

В Медеуском районе насчитывается 44 станций технического обслуживания. Из них 23 используют электрическое оборудование, 21 - газовое топливо.

Работа проводится по всем районам города с учетом Правил охраны атмосферного воздуха города Алматы. Документ предусматривает усиление контроля за объектами III категории, проведение инструментальных замеров выбросов, соблюдение экологических требований и применение систем очистки.

Для объектов, расположенных в газифицированных районах, предусмотрен поэтапный отказ от использования твердого и жидкого топлива. Владельцам бизнеса также разъясняют требования законодательства и возможные способы снижения выбросов.

Мониторинг позволяет определить текущее состояние объектов и поэтапно подготовить бизнес к новым экологическим требованиям.