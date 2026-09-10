В Алматы на ночь ограничат движение на участках проспекта Абылай хана

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участках проспекта Абылай хана.

Так, с 22:00 10 сентября до 06:00 11 сентября движение будет перекрыто на участке между улицами Макатаева и Маметовой. В этот же период движение будет ограничено от пр.Райымбека до ул.Тузова.

Сроки проведения работ могут быть скорректированы с учетом технологических процессов. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут.

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @Almaty_Joly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».