Ко Дню города в Алматы определили 16 участников конкурса «Лучшая зеленая школа»

В Алматы завершился районный этап городского конкурса «Лучшая зеленая школа», приуроченного ко Дню города. По его итогам в следующий этап прошли 16 организаций образования - по две от каждого района города. От этом сообщили в управлении образования Алматы.

Районный отбор проходил с 28 августа по 5 сентября. Школы представили конкурсные портфолио, видеоматериалы и экологические проекты, а также результаты работы по благоустройству и озеленению своих территорий.

Одним из ключевых направлений конкурса стала реализация принципов общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». Участники показали, как в школах организованы раздельный сбор отходов, ресурсосбережение, работа эко-хабов и теплиц, экологическое волонтерство и практические занятия для учащихся.

Отдельное внимание уделили вовлечению школьников, педагогов и родителей. В рамках подготовки участники приводили в порядок зеленые зоны и цветники, развивали площадки для раздельного сбора отходов и представляли собственные экологические инициативы.

С 8 сентября начался городской этап конкурса, который продлится до 16 сентября. Работу школ оценивают по представленным материалам, деятельности эко-хабов, экологическим и воспитательным проектам, а также инновационным и цифровым решениям.

Лучшие практики планируется рекомендовать для использования в других организациях образования Алматы.

Конкурс стал частью работы по формированию экологических привычек у детей и практическому вовлечению подрастающего поколения в реализацию принципов «Таза Қазақстан».