В Алматы ко Всемирному дню тогызкумалака прошли соревнования
В Алматы 9 сентября в спортивном комплексе «Достык» прошел турнир, посвященный Всемирному дню тогызкумалака. Мероприятие состоялось при поддержке акимата города, организатором выступила Федерация спорта тогызкумалак Алматы. Об этом сообщили в городском управлении спорта.
В соревнованиях приняли участие около 200 человек. Турнир проведен в формате рапид в пять туров. Участники состязались в нескольких возрастных категориях, а также среди жителей города и представителей сборной Алматы.
Победителями стали:
среди девочек до 9 лет — Хуатбек Жансая;
среди мальчиков до 9 лет — Аңсаған Мұхаммед-Солих;
среди девочек до 11 лет — Нұрғұлжа Гаухар;
среди мальчиков до 11 лет — Рысбек Бахыткелді;
среди девочек до 13 лет — Бағланқызы Аянат;
среди мальчиков до 13 лет — Дүйсен Нұрасыл;
среди жителей города — Сайлаубек Сейсенбайев;
среди представителей сборной Алматы — Жарқынбек Әйгерім.
Всего в восьми категориях определено 32 победителя и призера. Участников, показавших лучшие результаты, наградили по итогам турнира.
Цель мероприятия - популяризация национальной интеллектуальной игры, повышение интереса к тогызкумалаку среди подрастающего поколения и продвижение национальных ценностей.
Отметим, что в Алматы около 400 детей профессионально занимаются тогызкумалаком.