В Алматы ко Всемирному дню тогызкумалака прошли соревнования

В Алматы 9 сентября в спортивном комплексе «Достык» прошел турнир, посвященный Всемирному дню тогызкумалака. Мероприятие состоялось при поддержке акимата города, организатором выступила Федерация спорта тогызкумалак Алматы. Об этом сообщили в городском управлении спорта.

В соревнованиях приняли участие около 200 человек. Турнир проведен в формате рапид в пять туров. Участники состязались в нескольких возрастных категориях, а также среди жителей города и представителей сборной Алматы.

Победителями стали:

среди девочек до 9 лет — Хуатбек Жансая;

среди мальчиков до 9 лет — Аңсаған Мұхаммед-Солих;

среди девочек до 11 лет — Нұрғұлжа Гаухар;

среди мальчиков до 11 лет — Рысбек Бахыткелді;

среди девочек до 13 лет — Бағланқызы Аянат;

среди мальчиков до 13 лет — Дүйсен Нұрасыл;

среди жителей города — Сайлаубек Сейсенбайев;

среди представителей сборной Алматы — Жарқынбек Әйгерім.

Всего в восьми категориях определено 32 победителя и призера. Участников, показавших лучшие результаты, наградили по итогам турнира.

Цель мероприятия - популяризация национальной интеллектуальной игры, повышение интереса к тогызкумалаку среди подрастающего поколения и продвижение национальных ценностей.

Отметим, что в Алматы около 400 детей профессионально занимаются тогызкумалаком.