В Алматы с начала 2026 года создано более 53 тыс. рабочих мест

В Алматы продолжается реализация мер по обеспечению занятости населения. По итогам второго квартала т.г. численность рабочей силы в городе составила 1 млн 217,5 тыс. человек, увеличившись на 43 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в управлении занятости и социальных программ Алматы.

Численность занятого населения достигла 1 млн 164 тыс. человек, что на 41,7 тыс. больше, чем годом ранее. Уровень безработицы в Алматы составляет 4,4% - это ниже республиканского показателя.

С начала года в Центр трудовой мобильности обратились 54 044 человека, из них 43 942 зарегистрированы в качестве безработных. Мерами содействия занятости охвачено 42 766 человек.

В частности, 8 755 алматинцев трудоустроены на постоянные рабочие места. Еще 5 613 - получили возможность трудоустройства на субсидируемые рабочие места. Среди них 4 150 человек приняли участие в общественных работах, 614 - в проекте «Серебряный возраст», 362 - в проекте «Алтын жас», 305 человек заняты на социальных рабочих местах, 182 проходят молодежную практику.

Особое внимание уделяется профессиональному обучению и повышению квалификации. 538 горожан прошли профессиональное обучение, в том числе 451 - непосредственно на рабочем месте. По проекту «Бастау Бизнес» обучение прошли 1 538 человек, еще 2 215 освоили новые навыки на платформе enbek.kz. Профориентационными мероприятиями охвачено 23 922 человека.

Для поддержки граждан, планирующих начать собственное дело, предоставляются безвозмездные гранты в размере 400 МРП - 1,73 млн тенге. В текущем году такие гранты получили 165 человек на общую сумму 285,1 млн тенге.

В 2026 году в Алматы запланировано создать 51 270 рабочих мест, из них 45 399 постоянных.

По состоянию на 1 сентября в городе создано 53 026 рабочих мест, что составляет 103,4% от годового плана. В том числе - 47 441 постоянное рабочее место. Это составляет 104,5% от запланированного показателя. Из них 8 775 человек трудоустроены на имеющиеся вакансии.