Инвестштаб Алматы рассмотрел 12 проектов на 210,3 млрд тенге

В Алматы под председательством акима города Дархана Сатыбалды состоялось XV заседание Регионального инвестиционного штаба. На нем рассмотрены 12 инвестиционных проектов на общую сумму 210,3 млрд тенге, которые предусматривают создание около 3 тыс. рабочих мест.

В числе проектов - строительство промышленного парка строительных материалов, производственных комплексов по выпуску питьевой воды и напитков, кондитерской и санитарно-гигиенической продукции, а также локализация производства цифрового и интерактивного оборудования.

Отдельное внимание уделено проектам в сфере социальной инфраструктуры. В их числе - строительство студенческого кампуса KAZNU GRAD на 5 тыс. мест, многопрофильной смарт-больницы на 200 коек по корейской модели K-Medical и общеобразовательной школы на 600 учеников.

Также рассмотрены проекты по развитию туристической и гостиничной инфраструктуры, включая многофункциональный комплекс с гостиницей международного бренда Tempo by Hilton, гостиничный комплекс в предгорной зоне и зону отдыха для развития экотуризма.

По итогам заседания профильным управлениям акимата поручено оперативно проработать вопросы инвесторов, в том числе связанные с земельными участками, инфраструктурой, изменением целевого назначения земель и разрешительными процедурами.