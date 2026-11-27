В рамках программы «Бюджет народного участия» в микрорайоне Нуркент Алатауского района Алматы создано современное общественное пространство, объединяющее зоны для активного, семейного и спокойного отдыха.

На территории обустроены детские игровые площадки, велотреки, воркаут-зона, прогулочные дорожки, тематические игровые зоны.

Особенностью нового пространства стали оригинальные архитектурные элементы, в том числе декоративный навес с опорами в форме домбры, оформленный национальными орнаментами и подсветкой.

Особое внимание уделено озеленению территории - здесь высажено 2 300 кустарников. В вечернее время особую атмосферу создаёт декоративное освещение.

Новое общественное пространство стало ещё одной точкой притяжения для жителей Алатауского района, где каждый сможет найти занятие по интересам, провести время с семьёй и отдохнуть.