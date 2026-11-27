В Алматы продолжается работа по сокращению использования твердого топлива. По результатам мониторинга 2 184 объектов установлено, что 1 668 из них перешли на природный газ и электричество, еще 516 объектов продолжают использовать твердое топливо.

На сегодня уровень газификации города превышает 99,6%.

При сжигании угля и дров в атмосферу поступают загрязняющие вещества, в том числе мелкодисперсные частицы PM2.5 и PM10.

Правилами охраны атмосферного воздуха Алматы предусмотрены ограничения на использование твердого и жидкого топлива в газифицированных районах в установленных документом случаях.

Жителям частного сектора и предпринимателям рекомендуется при наличии технической возможности перевести системы отопления на природный газ.