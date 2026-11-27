В Алматы 29 ноября проезд в общественном транспорте будет бесплатным
В Алматы 29 ноября, в день выборов депутатов маслихата, жители и гости города смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы.
Бесплатный проезд будет действовать в течение всего дня на всех маршрутах городских автобусов, троллейбусов и метро.
Мера направлена на обеспечение удобного передвижения горожан в день голосования.
Жителям и гостям Алматы рекомендуется заранее планировать поездки с учетом работы общественного транспорта.