В Алматы 29 ноября, в день выборов депутатов маслихата, жители и гости города смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы.

Бесплатный проезд будет действовать в течение всего дня на всех маршрутах городских автобусов, троллейбусов и метро.

Мера направлена на обеспечение удобного передвижения горожан в день голосования.

Жителям и гостям Алматы рекомендуется заранее планировать поездки с учетом работы общественного транспорта.