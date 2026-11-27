В Алматы состоялось первое заседание Совета по делам молодежи при акиме города, приуроченное к 35-летию Независимости Казахстана. Участники обсудили приоритетные направления работы, поддержку молодежных инициатив и участие молодых алматинцев в решении городских вопросов.

Во встрече приняли участие члены и эксперты Совета, а также руководитель управления молодежной политики Алматы Мирас Нысаналиев.

Основная задача Совета — обеспечить прямой диалог между молодежью и городскими властями, чтобы предложения молодых людей учитывались при разработке и реализации городских инициатив.

«Для акима Алматы Дархана Сатыбалды важно, чтобы мнение молодежи учитывалось при принятии городских решений. Задача Совета — поддерживать прямую связь с молодыми алматинцами из разных сфер и выносить волнующие их вопросы на городское обсуждение. По итогам этих обсуждений нам предстоит вырабатывать конкретные предложения и вместе с профильными управлениями искать пути их реализации», — отметил Мирас Нысаналиев.

На заседании также обсудили вклад молодого поколения в развитие города и его роль в будущем страны.

Член Совета Мейржан Келемеденов подчеркнул важность практического подхода к решению вопросов, с которыми сталкивается молодежь.

«Мы хотим обсуждать эти вопросы в Совете и искать решения вместе с самой молодежью. Когда готовим предложение, важно понимать, кому оно поможет и как его можно реализовать в Алматы», — отметил он.

В дальнейшем члены Совета совместно с экспертами и профильными управлениями будут разрабатывать предложения на основе инициатив молодых алматинцев.