«Кайрат» одержал в Алматы первую победу на общем этапе Лиги конференций УЕФА
Алматинский «Кайрат» обыграл шведский «Мьельбю» со счётом 1:0 в матче четвёртого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА. Встреча прошла 26 ноября на Центральном стадионе Алматы. Об этом сообщили в управлении спорта города Алматы.
Победный гол на 14-й минуте забил Еркин Тапалов после передачи Марка Гуаля. «Кайрат» сохранил преимущество до финального свистка и набрал три очка. Несмотря на холодную погоду, алматинские болельщики пришли на стадион поддержать команду.
В предыдущем туре «Кайрат» сыграл вничью с итальянской «Аталантой» на выезде (1:1). После победы над «Мьельбю» в активе алматинцев пять очков по итогам четырёх матчей.
Следующий матч «Кайрат» также проведёт в Алматы. 10 декабря команда примет румынский клуб «Университатя Крайова».