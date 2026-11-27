Алматинский «Кайрат» обыграл шведский «Мьельбю» со счётом 1:0 в матче четвёртого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА. Встреча прошла 26 ноября на Центральном стадионе Алматы. Об этом сообщили в управлении спорта города Алматы.

Победный гол на 14-й минуте забил Еркин Тапалов после передачи Марка Гуаля. «Кайрат» сохранил преимущество до финального свистка и набрал три очка. Несмотря на холодную погоду, алматинские болельщики пришли на стадион поддержать команду.

В предыдущем туре «Кайрат» сыграл вничью с итальянской «Аталантой» на выезде (1:1). После победы над «Мьельбю» в активе алматинцев пять очков по итогам четырёх матчей.

Следующий матч «Кайрат» также проведёт в Алматы. 10 декабря команда примет румынский клуб «Университатя Крайова».