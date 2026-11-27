На автотранспорт приходится около 60% общего объема вредных выбросов в Алматы. Для снижения его воздействия на качество атмосферного воздуха в городе наряду с внедрением экологических требований расширяют возможности общественного транспорта.

Одним из ключевых проектов остается развитие метрополитена. На сегодня в городе действуют 11 станций, ведется продление линии до Калкамана. В перспективе метро свяжет город с Барлыком и аэропортом.

Дополнить существующую транспортную сеть призваны скоростной трамвай LRT и надземный транспорт Sky Train.

Реализация этих проектов направлена на создание комфортных условий для передвижения на общественном транспорте, повышение его доступности и удобства.