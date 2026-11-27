В Алматы внесены изменения в Правила установки летних площадок при объектах общественного питания, утвержденные в феврале 2023 года. Поправки направлены на упрощение процедуры согласования для предпринимателей и уточнение условий размещения летних террас, веранд и выносных столиков на территориях общего пользования и многоквартирных жилых домов.

Согласно обновленным правилам, летние площадки относятся к элементам благоустройства. Для согласования их установки предпринимателю необходимо направить обращение в управление предпринимательства и инвестиций города Алматы, указав адрес размещения, площадь, размеры и границы площадки.

Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с порядком и сроками, установленными Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

На территориях общего пользования летние площадки допускается размещать временно, без передачи земельного участка в частную собственность. При этом они должны непосредственно примыкать к объекту общественного питания и иметь прямой выход из заведения. Предприниматели обязаны обеспечить свободный проход для пешеходов. Полное ограждение площадки по периметру не допускается.

Отдельно предусмотрен порядок согласования размещения площадок на территории многоквартирных жилых домов. В таких случаях предприниматель обращается в объединение собственников имущества или управляющую организацию. Решение об установке площадки принимается на собрании собственников квартир и нежилых помещений.

Если летняя площадка размещается на частной территории, необходимо получить согласие собственника земельного участка, а при наличии нескольких владельцев — согласие всех совладельцев.

При обустройстве площадок также необходимо соблюдать требования доступности для маломобильных граждан, сохранять проезд для экстренных служб и доступ к инженерным сетям. Пешеходные и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки не должны занимать или ограничиваться летними площадками.

Полный текст постановления будет доступен в информационно-правовой системе «Әділет».