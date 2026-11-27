В Алматы прошел казахстанско-узбекский бизнес-форум, объединивший представителей государственных органов и деловых кругов двух стран. В мероприятии приняли участие представители более 100 компаний Узбекистана, заинтересованных в развитии торговли, промышленной кооперации и реализации совместных проектов.

Мероприятие состоялось под лозунгом «Узбекистан – Казахстан: промышленная кооперация, торговля и новые инвестиционные возможности».

На форуме заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов отметил, что Казахстан и Узбекистан последовательно укрепляют экономические связи. Одной из стратегических задач двух государств является увеличение взаимного товарооборота до 10 млрд долларов к 2030 году.

За январь – сентябрь 2026 года объем торговли между Алматы и Узбекистаном достиг 804 млн долларов. В мегаполисе зарегистрировано порядка 10 тыс. предприятий с участием узбекского капитала. Основные направления их деятельности — торговля, строительство, логистика и сфера услуг.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Казахстане Бахтиёр Ибрагимов сообщил, что между двумя странами реализуются 35 инвестиционных проектов общей стоимостью около 8 млрд долларов.

В ходе форума предприниматели представили инвестиционные и промышленные возможности, провели прямые переговоры в форматах G2B и B2B, обсудили перспективы запуска совместных производств и расширения торговых связей.

Для делегации также организовали посещение предприятий и тематические встречи по пяти направлениям: девелопмент и туризм, животноводство, HoReCa, торговля и промышленность.

Организаторами выступили Торгово-промышленная палата Узбекистана при содействии Посольства Узбекистана в Казахстане, акимата Алматы и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Проведенные встречи позволили предпринимателям двух стран установить прямые контакты и обсудить новые возможности для совместной работы.