Алматы вновь получил международное признание. Авторитетное издание Tatler Asia включило казахстанский мегаполис в число восьми лучших направлений Азии для зимнего отдыха.

Город оказался в одном ряду с такими известными зимними направлениями, как японский Хоккайдо, китайский Харбин и южнокорейский Тогюсан.

Как отмечает издание, канатная дорога позволяет добраться от высокогорного комплекса «Медеу» до курорта «Шымбулак» менее чем за 20 минут. Далее туристы могут подняться на Талгарский перевал на высоту 3 200 метров над уровнем моря, где расположена самая высокогорная трасса для ночного катания в мире.

Уникальным конкурентным преимуществом Алматы является сочетание современного мегаполиса и высокогорного курорта. Немногие города мира предоставляют возможность в течение одного дня кататься на горных лыжах, знакомиться с национальной культурой, посещать музеи, рестораны и современные арт-пространства.

Для дальнейшего раскрытия этого потенциала акиматом реализуется проект развития Алматинского горного кластера, предусматривающего строительство новых канатных дорог, расширение сети горнолыжных трасс, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, создание новых возможностей для круглогодичного туризма.

Признание со стороны Tatler Asia является значимым достижением для всей туристской отрасли Казахстана. Оно свидетельствует о растущей конкурентоспособности отечественных курортов, открывает новые возможности для привлечения иностранных туристов и инвестиций, а также укрепляет позиции Алматы как одного из перспективных центров горного туризма Азии.