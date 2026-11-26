Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел личный прием граждан, на котором рассмотрел обращения по вопросам земельных отношений, жилищной инфраструктуры, благоустройства и организации дорожного движения.

В частности, горожане обратились по вопросам оформления земельных участков, в том числе в водоохранных зонах, реализации проектов реновации, ремонта жилых домов и улучшения жилищных условий.

Также поднимались вопросы подключения к инженерным сетям водоснабжения, электроснабжения жилых домов, восстановления внутриквартального проезда, ремонта фасадов домов и благоустройства дворов.

По каждому обращению глава города заслушал представителей профильных управлений и районных акиматов. Вопросы, требующие дополнительного изучения, будут рассмотрены с учетом требований действующего законодательства и технических условий.

По итогам приема Дархан Сатыбалды поручил ответственным службам детально изучить обращения, предоставить необходимые разъяснения и принять меры по решению поставленных вопросов.