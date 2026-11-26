В Алматы 27 ноября ожидается ухудшение погодных условий. Коммунальные и экстренные службы города подготовили спецтехнику и оперативные бригады для своевременного реагирования. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы.

По прогнозу «Казгидромета», с 2:00 до 19:00 прогнозируются осадки. Их общий объем составит 13–16 мм, порывы ветра могут достигать 13 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+5 °С, днем +5…+7 °С.

Для предупреждения и устранения локальных подтоплений организовано дежурство 85 оперативных бригад. В их составе 1 579 дорожных рабочих, подготовлены 415 единиц техники, 97 мотопомп и около 5 тыс. мешков с песком.

В местах возможного скопления воды размещаются ассенизаторские машины. Дополнительно на местах дислокации подготовлены 200 комбинированных дорожных машин, в том числе 185 пескоразбрасывателей и 15 машин JetBroom.

Суточный выход коммунальных служб составляет 3 250 дорожных рабочих и 1 225 единиц спецтехники. Организованы круглосуточные дежурства по контролю за уборкой улично-дорожной сети.

По прогнозу синоптиков, ночью 28 ноября осадки сохранятся. Днем температура воздуха составит +6…+8 °С.

Жителям и гостям Алматы рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах. Водителям следует выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и учитывать возможное ухудшение видимости.