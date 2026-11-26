В Центральной городской клинической больнице Алматы с начала 2026 года провели свыше 500 нейрохирургических операций с использованием операционного микроскопа и системы нейромониторинга. Современное оборудование позволяет врачам проводить сложные вмешательства с высокой точностью и снижать риск повреждения нервных структур. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

Специалисты больницы применяют эти технологии при удалении опухолей спинного мозга и позвоночника, а также лечении заболеваний позвоночника.

Одним из примеров стала операция по удалению опухоли спинного мозга, которую провел заведующий нейрохирургическим отделением Марат Алматов. Благодаря использованию микроскопа и нейромониторинга врачам удалось полностью удалить новообразование, контролируя состояние нервных путей во время вмешательства.

После операции у пациента отмечена положительная динамика. По завершении лечения он был выписан из стационара.

Применение современного оборудования расширяет возможности нейрохирургов ЦГКБ Алматы, позволяя проводить сложные операции с максимальным сохранением функций нервной системы.