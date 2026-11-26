Акимат города Алматы принял меры для сохранения крупных елей, расположенных вдоль улицы Сатпаева, напротив Государственного музея искусств имени А. Кастеева. Изначально собственник территории планировал вырубить деревья, однако по итогам рассмотрения ситуации было принято решение об их сохранении и пересадке.

Необходимость пересадки обусловлена чрезмерно плотным расположением елей, препятствующим их полноценному росту и развитию. Работы организованы за счет юридического лица, на территории которого произрастали деревья.

Все работы проведены с соблюдением необходимых агротехнических требований. На месте пересаживаемых елей предусмотрена высадка новых деревьев.

Крупномерные ели пересажены на территории парков и скверов города. Принятые меры направлены на сохранение существующих зелёных насаждений и увеличение озеленения города.