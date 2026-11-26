В Алматы подвели очередные промежуточные итоги пилотного проекта зоны с низким уровнем выбросов (LEZ). С 1 сентября по 24 ноября 2026 года техническое обследование прошел 18 581 автомобиль. У 3 435 транспортных средств, или 18,4% от общего числа проверенных, выявлено превышение установленных нормативов.

Наиболее распространенной причиной недопуска стало превышение допустимого содержания угарного газа (CO) в выхлопах — 2 316 случаев. Еще у 788 автомобилей зафиксировано превышение норм одновременно по угарному газу и углеводородам, у 298 — по углеводородам, у 33 — по дымности.

Повторные замеры прошли 2 305 автомобилей. Из них 1 475, или 64%, после устранения выявленных проблем показали соответствие установленным нормативам.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что своевременное техническое обслуживание автомобилей позволяет снизить объем вредных выбросов.

Напомним, пилотный проект LEZ запущен в Алматы 28 апреля 2026 года в рамках Правил охраны атмосферного воздуха и продлится до конца текущего года. На данном этапе ограничения на въезд, штрафы и плата за проезд в рамках проекта не предусмотрены.

По итогам пилота будут рассмотрены дальнейшие подходы к реализации проекта. Границы LEZ для постоянного режима должны быть утверждены отдельным постановлением акимата Алматы.

На автотранспорт приходится около 60% общего объема вредных выбросов в городе. В связи с этим автовладельцам рекомендуется следить за техническим состоянием автомобилей и своевременно устранять неисправности, влияющие на уровень выбросов.