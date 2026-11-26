В ходе очередного приёма граждан рассмотрен ряд обращений, касающихся деятельности общественных организаций, соблюдения законодательства в сфере образования, реализации городских инициатив, поддержки научных исследований и развития социальной сферы.

В частности, подняты вопросы поддержки независимых научных исследований в области математики. Заявитель представил информацию о многолетней исследовательской работе и предложил рассмотреть возможности проведения независимой научной экспертизы его разработок и привлечения финансирования.

Отдельное обращение касалось деятельности локального профсоюза и одного из колледжей города.

Кроме того, в ходе приёма рассмотрены вопросы государственных социальных заказов и издания детского журнала образовательной направленности.

По итогам приёма все обращения приняты в работу. Профильным управлениям и ответственным подразделениям поручено детально изучить изложенные вопросы, провести необходимые проверки в пределах компетенции и предоставить заявителям разъяснения в установленном законодательством порядке.

Работа с обращениями граждан остаётся важным инструментом обратной связи, позволяющим выявлять актуальные проблемы и учитывать предложения жителей при дальнейшем развитии Алматы.