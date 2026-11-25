Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя управления молодежной политики Алматы назначен Мирас Нысаналиев. Ранее он занимал должность заместителя руководителя этого управления.

Мирас Нысаналиев родился 12 марта 1985 года. В 2006 и 2008 годах окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве финансового консультанта ТОО «ФА Альянс Финанс Алматы».

С 2008 года работал на государственной службе, занимал различные должности в аппарате акима Ауэзовского района Алматы.

С 2010 по 2016 год возглавлял отдел культуры и развития языков аппарата акима Ауэзовского района.

С 2016 по 2020 год занимал должность руководителя аппарата акима Наурызбайского района Алматы.

С 2020 по 2026 год работал заместителем акима Наурызбайского района Алматы.