Мирас Нысаналиев возглавил управление молодежной политики Алматы
Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя управления молодежной политики Алматы назначен Мирас Нысаналиев. Ранее он занимал должность заместителя руководителя этого управления.
Мирас Нысаналиев родился 12 марта 1985 года. В 2006 и 2008 годах окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати.
Трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве финансового консультанта ТОО «ФА Альянс Финанс Алматы».
С 2008 года работал на государственной службе, занимал различные должности в аппарате акима Ауэзовского района Алматы.
С 2010 по 2016 год возглавлял отдел культуры и развития языков аппарата акима Ауэзовского района.
С 2016 по 2020 год занимал должность руководителя аппарата акима Наурызбайского района Алматы.
С 2020 по 2026 год работал заместителем акима Наурызбайского района Алматы.