В микрорайоне Рахат-Мадениет Алатауского района Алматы продолжается комплексное обновление инженерной и дорожной инфраструктуры. Работы охватывают строительство дорог, сетей водоснабжения и канализации, а также реконструкцию электросетей. Завершение основных проектов позволит улучшить условия проживания более чем 15 тысяч человек.

На сегодня в микрорайоне построены дороги на 107 грунтовых улицах общей протяженностью 36,4 км. Кроме того, на ряде улиц проведен средний ремонт. Работы на участках, не вошедших в план текущего года, будут поэтапно продолжены в следующем году. В качестве временной меры на отдельных улицах выполнена подсыпка инертными материалами для улучшения проезда.

Одновременно продолжается строительство сетей водоснабжения и канализации. Уже проложено 130,7 км инженерных сетей и дополнительно построено порядка 49 км коммуникаций. Готовность проекта составляет 99%. После завершения работ более 15 тысяч жителей получат доступ к централизованному водоснабжению и канализации.

Параллельно по заказу управления энергетики и водоснабжения города Алматы проводится реконструкция сетей электроснабжения. Часть микрорайона уже подключена к обновленным электрическим сетям. Работы на оставшихся участках продолжатся в следующем году.

Положительные изменения отмечают и сами жители микрорайона.

«Дорогу очень хорошо сделали, мы довольны. Асфальт действительно хороший, широкий и качественный. По сравнению с прошлым годом сейчас условия намного лучше. У нас есть освещение, а канализацию уже провели, подключаемся к центральной», – поделилась жительница микрорайона.

Комплексное развитие инфраструктуры позволит постепенно решить накопившиеся коммунальные вопросы, улучшить качество улично-дорожной сети и сделать микрорайон более комфортным для проживания.