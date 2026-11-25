Под снос попало кафе LAPARK в мкр. Жетысу-2, 83/2, сообщает управление градостроительного контроля.

Ранее в отношении собственника проводилась внеплановая проверка, которая установила отсутствие разрешительных документов.

Управлением были приняты меры административного характера и материалы дела об административном правонарушении направлены в суд.

Постановлением Специализированного межрайонного административного суда наложено административное взыскание с принудительным сносом незаконно возведенного одноэтажного капитального строения.

Снос начат собственником самостоятельно во исполнение решения суда.