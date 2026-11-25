Уникальный природный ландшафт, обилие зелени и продуманная организация городских улиц создают большой потенциал для дальнейшего развития Алматы. Таким мнением поделился Кристиан Мэйл, партнер британской архитектурной компании SimpsonHaugh, в рамках международного архитектурного форума SHARE Kazakhstan, который уже второй день проходит в Алматы.

Эксперт высоко оценил транспортную и пешеходную инфраструктуру мегаполиса, сохранение зеленых насаждений и перспективы развития легкорельсового транспорта.

Представитель британского архитектурного бюро выразил заинтересованность в реализации проектов в Алматы, подчеркнув, что новые здания должны сочетать современные архитектурные решения с уважением к историческим традициям и уникальному облику города.

По словам директора британской компании Plan A Consultants Ltd Неда Баррана, в Европе близость города к горам стала бы одним из главных инструментов его туристического продвижения.

«Алматы необходимо активнее рассказывать о своих преимуществах на международном уровне и развивать прямое авиасообщение. Сотрудничество с такими архитектурными бюро, как Zaha Hadid Architects, открывает новые возможности для привлечения ведущих архитекторов со всего мира. Алматы уже обладает всем необходимым, чтобы заинтересовать международное архитектурное сообщество», - добавил он.