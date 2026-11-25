В рамках международного форума SHARE Kazakhstan 2026 южнокорейский архитектор, основатель ILLO Architects Джей Дык Ю поделился своим мнением об архитектурном облике Алматы и перспективах развития города.

Архитектор, впервые посетивший Алматы, признался, что особое впечатление на него произвела природа города. Особенно его удивила возможность любоваться горными пейзажами практически из любой точки мегаполиса.

Архитектор также поделился своими рекомендациями относительно генерального плана Алматы. По его мнению, важно сохранить малоэтажную застройку исторической части города, развивая новые строительные проекты за пределами центра. Такой подход позволит сохранить виды на горы.

Кроме того, эксперт подчеркнул необходимость уделять особое внимание безопасности пешеходов, транспортной нагрузке и качеству воздуха. Одним из важных направлений развития города он назвал внедрение экологически чистого транспорта.

Среди знаковых архитектурных объектов Алматы Джей Дык Ю выделил музеи и гостиницу «Казахстан».