В Алматы проходит международный форум SHARE Kazakhstan, объединивший архитекторов, градостроителей, девелоперов и представителей городской администрации. В рамках форума эксперт в области архитектурных коммуникаций, сооснователь SHARE Architects Флорин Миндириджиу положительно отозвался об архитектурных преобразованиях Алматы.

По словам эксперта, природные особенности Алматы открывают широкие возможности для архитектурного развития города. Поэтому при разработке новых проектов, по его мнению, важно учитывать природную среду, местную специфику и образ жизни горожан.

«Алматы обладает уникальной природой. Окружающие город горы, реки и живописный природный ландшафт – большое преимущество. Судя по представленным на форуме проектам, архитекторы учитывают эти особенности», – сказал Флорин Миндириджиу.

Эксперт также высказался о строительстве высотных зданий. Он отметил, что современные сооружения должны гармонично вписываться в природный облик города и способствовать повышению качества жизни населения.

«Не стоит воспринимать высотные здания как угрозу облику города. Они должны гармонировать с природой, способствовать повышению благосостояния горожан и создавать условия для комфортной жизни», – добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что в представленных на форуме проектах особое внимание уделено паркам, озеленению, экологической устойчивости, созданию комфортных пространств для работы и отдыха.

Напомним, что сегодня в Алматы проходит второй день международного форума SHARE Kazakhstan. Участники обсуждают вопросы оптимальной плотности застройки, обеспечения безопасности высотных зданий, повышения качества общественных пространств и перспектив дальнейшего развития города.