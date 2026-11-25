Алматы движется в правильном направлении в развитии общественных пространств. Такое мнение на Международном форуме архитектуры и градостроительства SHARE Kazakhstan 2026 выразил директор проектов международной компании Gehl Александр Спитцер.

По словам специалиста, в Алматы уже заметны положительные изменения городской среды. При этом важно не только создавать новые общественные пространства, но и переосмысливать существующие территории, делая их более доступными и удобными для повседневной жизни.

«Я считаю, что здесь есть огромный потенциал для развития. Уже сейчас можно заметить положительные изменения в городе. Важно перераспределять городские территории в пользу пешеходов. Комфортная городская среда складывается не только из больших парков и площадей, но и из обычных тротуаров, дворов и небольших пространств рядом с домом», - отметил Александр Спитцер.

В качестве примера он привел преобразование Таймс-сквер в Нью-Йорке, где часть территории, ранее занятой автомобилями, была передана пешеходам.

Еще одним перспективным направлением для Алматы специалист назвал развитие концепции «города 15 минут», при которой основные повседневные потребности жителей можно удовлетворить в пределах короткой пешей прогулки от дома.

«Для Алматы это вполне достижимая цель. У города уже есть хорошие условия для пешеходов: широкие тротуары, развитая связь между районами и большое количество зеленых насаждений», - подчеркнул он.

По мнению эксперта, дальнейшее развитие общественных пространств и их интеграция в городскую среду позволят сделать Алматы более комфортным для жителей.