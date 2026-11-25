Быстрый рост Алматы и запросы молодого населения открывают новые возможности для развития современной городской среды. Такое мнение выразил директор международной проектной компании LDA Design Бенджамин Уокер на Международном форуме архитектуры и градостроительства SHARE Kazakhstan 2026.

По словам специалиста, город сталкивается с различными вызовами, однако одновременно находит интересные решения. Для архитекторов и проектировщиков это возможность создавать общественные пространства, отвечающие потребностям жителей и меняющемуся образу жизни.

«Развитие Алматы выглядит очень интересно. Я считаю, что город сталкивается со многими проблемами, но при этом находит действительно впечатляющие решения», - отметил Бенджамин Уокер.

Он подчеркнул, что при планировании городской среды необходимо учитывать интересы молодого поколения, которое ожидает от города большего комфорта и разнообразия возможностей. Такой подход, по мнению эксперта, имеет особое значение для быстро развивающихся мегаполисов.

Также специалист обратил внимание на туристический потенциал Казахстана. По его словам, путешественники все чаще ищут новые направления, необычные впечатления и возможность познакомиться с другими культурами.

По мнению Бенджамина Уокера, развитие городской среды и раскрытие туристических возможностей страны способны повысить привлекательность Алматы как для местных жителей, так и для иностранных гостей.