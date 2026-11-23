На чемпионате Казахстана по тяжёлой атлетике в Астане пять спортсменов сборной Алматы поднялись на пьедестал. Аянат Жумагали, Сания Орманбаева и Пётр Хребтов стали чемпионами страны по сумме двоеборья, Алибек Рахимберды завоевал бронзу в двоеборье, а Едиль Аскаров - серебро в рывке. Об этом сообщили в управлении спорта Алматы.

Лично-командный чемпионат Казахстана среди мужчин и женщин проходил с 14 по 23 ноября в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan. В нём приняли участие 165 спортсменов из 16 команд.

Серебряный призёр летних Азиатских игр Аянат Жумагали завоевала три золотые медали в весовой категории до 77 кг. Она стала первой в рывке (98 кг), толчке (120 кг) и по сумме двоеборья (218 кг).

Сания Орманбаева стала чемпионкой страны в категории до 86 кг с результатом 234 кг по сумме двоеборья. Она завоевала серебро в рывке (104 кг) и золото в толчке (130 кг).

В категории до 75 кг Пётр Хребтов выиграл золото в рывке (143 кг) и серебро в толчке (180 кг). В двоеборье он показал результат 323 кг и опередил ближайшего соперника на пять килограммов.

Алибек Рахимберды стал бронзовым призёром в категории до 85 кг. Он поднял 158 кг в рывке и 186 кг в толчке, набрав 344 кг по сумме двоеборья.

Едиль Аскаров поднял 157 кг в рывке и завоевал серебряную медаль в этом упражнении. В толчке он поднял 196 кг и занял четвёртое место по сумме двоеборья с результатом 353 кг.