Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя управления внутренней политики Алматы назначен Азиз Кажденбек. С марта 2023 года он занимал должность заместителя руководителя управления молодежной политики города, а с августа 2024 года - руководителя этого управления.

Азиз Оралбекович Кажденбек родился 24 апреля 1993 года в Кызылординской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Международный Таразский инновационный институт им. Шерхана Муртазы. Получил образование по специальностям «Химическая технология органических веществ», «Нефтехимия», «Менеджмент и управление», «Государственное и местное управление».

В разные годы работал в дирекции по подготовке и проведению Всемирной зимней Универсиады 2017 года, руководил волонтерами на выставке «Астана ЭКСПО-2017», занимал руководящие должности в организациях образования ALT University и UIB.

С августа 2022 года по март 2023 года был директором государственного фонда развития молодежной политики Алматы.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2026 год).